Barzagli: «Noi della BBC nati per giocare insieme. Allegri un maestro, Conte un martello»

Lunga intervista della Gazzetta dello Sport ad Andrea Barzagli: ecco le parole del difensore bianconero

Andrea Barzagli ha parlato, in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, dei suoi anni in bianconero: «La BBC riusciva ad esaltare le nostre qualità. In campo bastava uno sguardo per capirci. Fu una grande intuizione di Conte». Quel Conte che ora sta andando all’Inter: «È un martello. Mi ha insegnato un nuovo modo di difendere. Gli devo tanto».

La più grande gioia e delusione della carriere di Barzagli: «Sicuramente il Mondiale vinto a 24 anni. Mentre delusioni non posso che dire le due finali di Champions». Su Cristiano Ronaldo: «È un divo, ma in campo e nello spogliatoio non lo dimostra. È uno come noi che ride, scherza e scrive cavolate sui gruppi che abbiamo».