Bayer Leverkusen, Bosz: «Simeone è un fenomeno» – VIDEO

Bayer Leverkusen, il tecnico Bosz esalta Simeone, suo prossimo avversario in Champions League – VIDEO

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, capolista del gruppo D insieme alla Juventus.

«Onestamente non seguo l’Atletico Madrid ogni settimana. Simeone è un fenomeno, sono al massimo ogni anno sia nella Liga che in Champions League», questo l’elogio di Bosz per Simeone, suo collega e avversario questa sera al Wanda Metropolitano.