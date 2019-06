Bayern, Hummels: quale è il record del difensore tedesco

Nel calcio di oggi, i difensori sono sempre più elementi cardine del palleggio delle squadre. L’azione inizia fin dal basso, con gli allenatori che apprezzano i giocatori in grado di effettuare filtranti che tagliano le linee di pressione rivali o che sappiano lanciare lungo.

Passaggi smarcanti e vs area dei centrali d'Europa:

▪️Boateng il migliore per pass vs area

▪️Hummels per passaggi smarcanti

▪️Atalanta unica in Europa con 3 centrali sopra la media sia per pass smarcanti che verso l'area (Toloi, Mancini e Masiello).https://t.co/FMcorXzGKF pic.twitter.com/qyDglp9sqd

— CalcioDatato (@CalcioDatato) June 3, 2019