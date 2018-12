Follia Bayern Monaco: 80 milioni per Lucas Hernandez già a gennaio

I bavaresi sono pronti a fiondarsi su Hernandez che ha appena rinnovato fino al 2024

L’Atletico Madrid è pronto a salutare uno dei suoi pezzi a 90. In Spagna, almeno, ne sono sicuri. Il Bayern Monaco pagherà gli 80 milioni di euro della clausola di rescissione di Lucas Hernandez e se lo porterà in Baviera già a gennaio. Tuttavia, nel corso di una trasmissione radiofonica il presidente dell’Atletico Madrid, Cerezo ha frenato l’entusiasmo: «Non ho ricevuto alcuna offerta. Per il momento il giocatore è nostro e vuole restare con noi. Non so nulla delle presunte intenzioni del Bayern e stiamo costruendo una grande squadra, cosa che non si fa vendendo i giocatori».

A Marca però sono sicuri della cosa, e per il ‘Cholo’ Simeone sarebbe un colpo durissimo. Il francese ha 22 anni, ha appena rinnovato fino al 2024 (il Bayern gli offrirebbe gli stessi anni di contratto secondo Marca) ed è in una progressione inarrestabile. Come laterale sinistro ha tolto il posto a Filipe Luis che sembrava intoccabile e anche da centrale ha grandi chance di essere titolare. E ovviamente ha appena vinto il titolo mondiale con la Francia.