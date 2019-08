Bayern Monaco, l’annuncio di Hoeneß: «Lascio la presidenza»

Bayern Monaco, Hoeneß lascia la presidenza del club bavarese: ecco le sue parole. Resterà nel consiglio d’amministrazione

Uli Hoeneß lascia la presidenza del Bayern Monaco, come annunciato in un’intervista alla Bild: «Rimarrò nel consiglio di amministrazione, ma restituirò la presidenza non appena sarà il momento. Quel che abbiamo fatto sia in termini sociali che sportivi è stato differente da qualsiasi altra cosa al mondo».

«È questo che rende il Bayern così degno di amore. Vogliamo essere diversi rispetto alle valigie di soldi che stanno avendo la meglio nel nostro business».