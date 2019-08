Bayern Monaco Hertha Berlino: il peso di Thiago per Kovac

Thiago Alcantara ha grandi responsabilità difensive nel Bayern Monaco di Kovac. Ormai fa soprattutto il vertice basso

Thiago è il principale accentratore nella manovra del Bayern Monaco. Seppur i bavaresi si affidino molto alle corsie esterne, l’ex Barcellona è il primo riferimento nell’uscita dal basso, con la squadra che gli chiede tantissimo.

Ormai Thiago Alcantara è diventato un vertice basso, che non si concede più tante sortite in avanti. Ciò si traduce anche in un cruciale lavoro difensivo. La slide sopra rappresenta il secondo gol degli avversari: come si può vedere, sulla palla lunga è Thiago il centrocampista più arretrato che deve proteggere i difensori. Non è però abbastanza reattivo sulla seconda palla, con l’Hertha che segna.