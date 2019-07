Bayern Monaco, Lewandowski smuove tutti: «Dobbiamo rinforzarci»

Bayern Monaco, Lewandowski vuole tornare a vincere e sprona la sua dirigenza: «Servono rinforzi, altrimenti sarà difficile competere»

Il Bayern Monaco è sì diventato campione di Germania nell’ultima annata, ma ha fallito in tutti gli altri obiettivi. Sopratutto in Champions League, dove ha preso una sonora “sveglia” dal Liverpool poi campione. La rosa non si è dimostrata ultimamente all’altezza, colpa di un’età anagrafica forse troppo avanzata.

A smuovere la dirigenza ci pensa Robert Lewandoswki, che incita i piani alti ad investire sul mercato: «Non è ottimale avere così pochi giocatori in squadra, tutti lo sanno. Servono altri rinforzi, altrimenti sarà difficile competere per vincere ogni titolo», ha detto in conferenza stampa. Poi una battuta anche sul suo possibile rinnovo contrattuale: «Stiamo trattando, ma non so quanto tempo ci voglia».