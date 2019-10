Bayern Monaco, Muller potrebbe andare via a gennaio: ecco perchè

Bayern Monaco, Muller potrebbe lasciare i bavaresi già a gennaio: ecco il motivo del divorzio, che sarebbe clamoroso

Thomas Muller potrebbe lasciare il Bayern Monaco. L’attaccante dei bavaresi, classe 1989, sarebbe in rotta con il suo club per lo scarso utilizzo: 66 minuti totali nelle ultime 5 partite.

La BILD rilancia l’ipotesi di un addio già possibile a gennaio per Muller, diventato una riserva dopo l’arrivo di Coutinho. In tal caso, c’è da scommetterci, molte big europee potrebbero lottare per assicurarsi l’attaccante tedesco.