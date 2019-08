Bayern Monaco, Renato Sanches si sfoga per i pochi minuti concessi in campo: ecco le parole del centrocampista portoghese

Renato Sanches è deluso dalla gestione del Bayern Monaco nei suoi confronti. Il centrocampista portoghese, infatti, si è sfogato nel post partita contro l’Herta Berlino, in cui è subentrato solo alla fine.

Ecco le sue parole riportate da Goal.com: «Certo che sono deluso, è la seconda volta che il club non mi lascia andare altrove. Per me cinque minuti di partita non sono abbastanza».