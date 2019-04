Boateng fa arrabbiare i vertici del Bayern. Festino prenotato dopo la sfida col Borussia per la Bundesliga, i dirigenti si infuriano

Jerome Boateng fa perdere le staffe al Bayern Monaco! Il giocatore ha organizzato una festa con tutta la squadra a sue spese. Qual è il problema? Il fatto che il party si terrà subito dopo il match di campionato contro il Borussia Dortmund. I gialloneri attualmente occupano il primo posto e la sfida deciderà le sorti della Bundesliga.

La dirigenza non ha preso bene la goliardata, ma non punirà il giocatore. Il ds Hasan Salihamidžić ha commentato così la vicenda:«Non abbiamo certo voglia di interferire nella vita privata dei nostri calciatori, ma tutta la nostra attenzione deve essere rivolta al calcio. Come giocatore io non lo avrei mai fatto, soprattutto visto che non sappiamo quale sarà il risultato. Poi ovviamente speriamo di fare una buona partita, ma se mi avesse chiesto un consiglio al riguardo gli avrei detto di evitare». Non vorremmo essere nei panni di Boateng se il Borussia Dortmund dovesse battere i rivali del Bayern Monaco!