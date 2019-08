Beckham a Firenze: a spasso con tutta la famiglia per il capoluogo toscano. I figli indossano una maglia particolare – FOTO

Quando David Beckham arrivò in Serie A, al Milan, dalla MLS, sembrava un alieno, un giocatore che difficilmente avremmo sognato di vedere nel nostro campionato.

Quel Milan però poteva permetterselo, vantando tantissime stelle in rosa, una tra tutte Ronaldinho. Legame particolare con i colori rossoneri anche per i figli dell’ex Manchester United: i “piccoli” Beckham girano per Firenze, col papà e la mamma, indossando la casacca rossonera.