Beirut, il cordoglio del mondo del calcio – FOTO

Diversi morti e oltre 3000 feriti a Beirut, capitale del Libano, a seguito di due forti esplosioni avvenute nella zona del porto cittadino.

I messaggi di cordoglio e preghiera da parte del mondo del calcio nei riguardi di una strage che non conta precedenti.

Our condolences and support to all those affected by the explosion in Beirut. Our hearts are with you. pic.twitter.com/tpkty76obM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2020