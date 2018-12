Una Belen Rodriguez più in forma che mai ed esplosiva invitata speciale alla festa natalizia dell’Inter: per una volta un’altra argentina era al centro delle attenzioni nerazzurre…

Per una volta probabilmente Wanda Nara avrà dovuto abbozzare e farsene una ragione: al centro dell’attenzione all’ultima festa di Natale dell’Inter non c’era lei, ma un’altra argentina… e che argentina! Ogni riferimento a Belen Rodriguez non è per niente casuale, considerato che la showgirl, ex di Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Andrea Iannone – e chi più ne ha, più ne metta – era l’ospite d’onore alla cena esclusiva organizzata dai nerazzurri per chiudere l’anno a cui erano invitati anche i giocatori con le rispettive consorti. Belen del resto non ha mai nascosto le proprie simpatie interiste (come nemmeno la sorella Cecilia, leggi anche: L’AMMISSIONE DI CECILIA RODRIGUEZ – FOTO) motivate dal fato che storicamente in nerazzurro c’è forse la più alta concentrazione di argentini.

Alla festa Belen tra l’altro non era da sola, ma accompagnata dal cognato (ovvero il compagno della sorella, appunto), l’ex ciclista Ignazio Moser, figlio del più noto Francesco, che aveva conosciuto la bella Cecilia, non senza scalpore (ricorderete o forse no, non è poi così importante), all’interno della casa del Grande Fratello VIP oltre un anno fa. Anche Moser non ha mai nascosto a sua volta la fede nerazzurra, più volte pubblicamente dichiarata. L’attenzione però, dicevamo, era soprattutto (e logicamente) sulla Rodriguez, arrivata all’evento interista con un abitino fasciante che lasciava ben intravedere le forme da urlo e, dulcis in fundo, il decolleté esplosivo da attentato alle coronarie. Tutti gli occhi erano insomma su Belen (basti guardare la foto in basso), di cui ancora non si conosce il futuro amoroso (si sussurra di un possibile flirt con il procuratore Gabriele Giuffrida, tanto per rimanere in tema calcistico, già ex di Cristina Buccino: video in alto). Secondo noi non dovrebbe avere troppe difficoltà a trovarsi un nuovo fidanzato…