Belotti festeggia con Immobile: «Non siamo rivali ma amici»

Doppietta ed esultanza con Immobile. L’attaccante dell’Italia Belotti ammette: «Non siamo rivali, ma amici»

Una serata da sogno per Andrea Belotti, autore di una doppietta contro il Liechtenstein. L’attaccante dell’Italia, durante i festeggiamenti, è stato coinvolto nell’esultanza da Ciro Immobile.

Sulla carta i due si giocano il posto in nazionale, ma dietro c’è molto di più come ammette lo stesso Belotti ai microfoni di Rai Sport: «Non siamo rivali, ma amici. Siamo sempre insieme, sia in nazionale che fuori. È una persona speciale per me».