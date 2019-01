Roma e Torino potrebbero allestire una maxi-operazione di calciomercato. Belotti e Perotti possibili pedine di scambio

La Roma cerca un grande bomber per la prossima stagione e potrebbe puntare sul Gallo Belotti. Il centravanti italiano del Torino potrebbe lasciare il club di Cairo al termine della stagione. Lontani i tempi della clausola da 100 milioni di euro (la clausola esiste ancora ma il valore dell’attaccante del Toro si è dimezzato). Sabato all’Olimpico i giallorossi affronteranno i granata nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A ma potrebbero approfittare dell’incontro di Serie A per un incontro di calciomercato. Secondo La Stampa, la Roma ha messo gli occhi su Belotti, centravanti apprezzato da Monchi.

Il Torino, in vista del prossimo mercato estivo, vorrebbe ingaggiare Diego Perotti (i granata potrebbero fare uno sforzo per ingaggiare l’argentino già a gennaio, con un prestito con diritto di riscatto per l’argentino, con la Roma che dovrebbe però contribuire a pagare una parte dell’ingaggio). Un’operazione complicata ma Roma e Torino potrebbero imbastire un maxi-affare: Perotti al Toro subito, Andrea Belotti in giallorosso al termine della stagione. La Roma valuta il centravanti fra i 40 e i 45 milioni di euro. Attenzione poi anche alla pista Meité, altro elemento gradito alla società romanista.