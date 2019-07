Benassi Genoa: inserimenti e verticalità per Andreazzoli

Benassi è un obiettivo del Genoa. La mezzala ex Torino potrebbe fare molto bene nel calcio di Aurelio Andreazzoli

Il Genoa di Andreazzoli sta cercando di costruire una squadra molto propositiva, con Marco Benassi che è uno degli obiettivi. Ciò non deve stupire. L’allenatore toscano ha sempre utilizzato mezzali molto offensive, e l’ex Torino non farebbe eccezione.

Benassi non è un fine palleggiatore, bensì un giocatore che incide parecchio nella metà campo avversaria. Si muove molto sia in verticale che in orizzontale, aiuta i compagni, si fa trovare bene tra le linee e ha uno spiccato senso dell’inserimento in zona gol. Si tratta di un profilo compatibile col nuovo Genoa.