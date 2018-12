Benevento-Brescia: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Benevento-Brescia, 19ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sfida di alto vertice quella tra Benevento e Brescia! Il Benevento è sesto a quota 28 punti, mentre il Brescia è secondo a 31, dietro al Palermo che ne ha 34. In caso di vittoria delle streghe, il Benevento agguanterebbe proprio i lombardi al secondo posto. Il Brescia, se dovesse trovare i 3 punti sul difficile campo campano, potrebbero raggiungere la vetta appaiati con i rosanero, Palermo permettendo.

Benevento-Brescia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Benevento-Brescia: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Benevento-Brescia! Due le novità, una per parte. Nel Benevento gioca Del Pinto al posto di Bonaiuto, mentre nel Brescia gioca Cistana e non Gastaldello!

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Del Pinto, Bandinelli, Tello, Improta; Coda, Insigne. Allenatore: Bucchi

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Martinelli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Corini

Benevento-Brescia: probabili formazioni e pre-partita

COME ARRIVA IL BENEVENTO – Non arruolabile Bukata. Davanti a Montipò dovrebbe esserci la conferma in toto della retroguardia delle ultime due uscite: in pole dunque Antei, Volta e Di Chiara per la linea a tre. Duello Bandinelli-Del Pinto per la regia, Buonaiuto e Tello partono in pole per i due slot interni, con Letizia e Improta a chiudere il quadro sui binari laterali. In rialzo le quotazioni di Insigne, candidatura autorevole per fare da spalla a Coda nel tandem.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Squalificato Corini, sarà il suo vice Lanna a guidare la truppa dalla panchina. Ancora out Tremolada e Dall’Oglio, dà forfait anche Ndoj per una contusione al piede. Non mancano comunque le note liete: squalifica scontata per Romagnoli e Tonali, che saranno entrambi titolari. Il partner del centrale di proprietà dell’Empoli sarà verosimilmente Gastaldello, Sabelli e Mateju sugli esterni a sigillare il reparto. Margine decisionale quasi annullato per mediana e attacco: Bisoli e Martinelli le due mezzali, Spalek il raccordo sulla trequarti a supporto di Donnarumma e Torregrossa.

Ecco le probabili formazioni:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Buonaiuto, Bandinelli, Tello, Improta; Coda, Insigne. Allenatore: Cristian Bucchi.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Martinelli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Eugenio Corin

Benevento-Brescia Streaming: dove vederla in tv

Benevento-Brescia sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.