Cristian Bucchi non è più l’allenatore del Benevento: le strade del tecnico e delle Streghe si sono separate di comune accordo

A quasi una settimana di distanza dalla sconfitta fatale contro il Cittadella, le strade di Cristian Bucchi e del Benevento si separano. La stagione delle Streghe è stata assolutamente in linea con gli obiettivi prefissati ma il mancato salto in Serie A è costato caro all’ex tecnico del Sassuolo.

Una decisione, quella di non proseguire insieme, presa di comune accordo tra la società e l’allenatore, aiutata dal fatto che l’allenatore avesse il contratto in scadenza il 30 giugno. Ora i campani si guardano intorno alla ricerca di un nuovo allenatore. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più sui possibili candidati.