Benevento, Inzaghi: «La cavalcata in B dovrà darci fiducia»

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

«Sotto pressione? No, perché lo sono sempre stato anche quando giocavo. Segnavo tanto e l’anno dopo ci si aspettava che segnassi di più. Non ne ho mai fatto una questione di categoria: mi diverto come quando guidavo gli Allievi del Milan».

LAZIO – «Giocando una partita alla settimana la Lazio avrebbe vinto o sarebbe rimasta in lizza fino alla fine. Giocando ogni tre giorni, invece, la panchina della Juve ha fatto la differenza».

SERIE A – «La cavalcata della B dovrà darci fiducia. L’anno scorso sono state fatte cose incredibili, questi ragazzi hanno affrontato grandi sacrifici anche nella vita privata. Adesso dovranno raddoppiarli».