Le parole di Rafa Benitez, allenatore del Newcastle, a poche ore dalla finale di Champions League

Rafa Benitez, allenatore del Newcastle ex Liverpool, ha fatto il punto della situazione in vista della Champions a Sky Sport: «La mia famiglia abita a Liverpool e sono contento, sono contento anche a Madrid perché sono nato qui. Pochettino ha cambiato il modo di giocare del Tottenham e ha fatto la differenza, specie contro l’Ajax».

Prosegue Benitez: «Il Liverpool è una squadra fortissima e secondo me sono arrivati al momento giusto. Il Tottenham è un avversario difficile ma credo che sia il momento giusto. Dudek ha detto di chiedere scusa al Milan per Istanbul? No, non bisogna chiedere scusa, noi abbiamo fatto il nostro lavoro».