Bennacer Milan: salta tutto? Maldini irritato per le richieste degli agenti, le ultime

Sembrava tutto fatto tra Milan e Bennacer, invece l’affare rischia di saltare per le pretese troppo elevate degli agenti dell’algerino

Dopo che Milan e Empoli avevano trovato l’accordo per il trasferimento di Bennacer in rossonero, sembrava quasi una formalità che i dirigenti milanisti e gli agenti dell’algerino si mettessero d’accordo per l’ingaggio del centrocampista. I continui ritardi, invece, per l’annuncio di Bennacer come nuovo giocatore del Milan hanno un motivo ben preciso.

Come informa Nicolo Schira, giornalista Gazzetta, Maldini è molto irritato nei confronti di Bennacer e del suo entourage: i rossoneri non sono intenzionati al momento a rialzare offerta da 1,5 mln netti più premi fino al 2024. Le richieste dell’algerino sono ritenute elevate e Maldini pronto a virare su altri obiettivi.