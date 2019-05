Bennacer: «Dovremo partire forte contro l’Inter. Vi svelo un retroscena sul mio trasferimento»

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della delicatissima partita dell’Empoli contro l’Inter di domenica

L’Empoli non ha scelta: la salvezza dipende da sè stessa, ma anche dal risultato che maturerà al Franchi. Lo sa bene Ismael Bennacer: “Noi dobbiamo pensare solamente a fare punti contro l’Inter. Poi al fischio finale chiederemo come è finita la partita di Firenze».

Curioso quello che ha dichiarato il giocatore sul suo trasferimento estivo al club di Corsi: «Quando i dirigenti dell’Arsenal mi dissero che l’Empoli voleva portarmi in Italia rimasi perplesso. Pensavo: “Non conosco Empoli, perché dovrei andare in un posto misterioso?”. Poi mio fratello maggiore Samir mi spiegò che si trattava di un club perfetto per un giovane ambizioso. Aveva ragione».