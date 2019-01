La Roma pensa al dopo-De Rossi: Di Francesco innamorato di Bennacer

La Roma a caccia di un centrocampista per gennaio: Di Francesco molto colpito Bennacer dell’Empoli, ma è difficile il suo arrivo subito

Con un centrocampo con gli uomini contati ed ancora tre competizioni all’orizzonte, sul mercato di gennaio la Roma sarà chiamata quasi sicuramente ad operare. Nessuno stravolgimento della rosa o innesto di altissimo profilo, come già ampiamente annunciato dal direttore sportivo giallorosso Monchi, ma è possibile l’arrivo di almeno un giocatore di prospettiva. Il nome nuovo è quello dell’algerino Ismael Bennacer, rivelazione in casa Empoli di questa prima metà di stagione. Il giocatore avrebbe colpito molto favorevolmente Eusebio Di Francesco, pronto a scommettere su di lui come possibile erede di Daniele De Rossi (al momento fermo ai box e con il contratto in scadenza a fine stagione).

Difficile, riportano stamane le indiscrezioni, che l’Empoli, in piena lotta per la salvezza, decida di privarsi di uno dei suoi elementi più decisivi già durante il mercato di gennaio, ma è possibile che la Roma faccia comunque un tentantivo già nelle prossime settimane. Più facile invece che l’operazione possa concludersi positivamente in vista dell’estate. Tra i profili visionati a centrocampo già per gennaio dai giallorossi c’è anche quello di Godfred Donsah (Bologna).