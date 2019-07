Rodrigo Bentancur ha disputato una grande Copa America con l’Uruguay. Come lo impiegherà Sarri?

Rodrigo Bentancur è un centrocampista che si caratterizza per una grande pulizia nel gioco corto e per un continuo movimento in orizzontale e verticale. Oltre a scaricare velocemente con pochi tocchi, ha pure eccellenti doti difensive in mezzo al campo, tanto nel contrasto quanto nell’intercetto.

Dopo una grande Copa America in cui ha inciso come mediano a 2, suscita curiosità ipotizzare come Sarri lo impiegherà. In un centrocampo a 3, potrebbe tanto fare la mezzala bloccata, vicina a Pjanic aiutandolo in costruzione, quanto lo stesso vertice basso.