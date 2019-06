Bentancur Juve, fatta per il rinnovo: c’è il comunicato ufficiale

Rinnovo Bentancur: il centrocampista e la Juve ancora insieme. Ecco il comunicato ufficiale e i dettagli dell’accordo

Rodrigo Bentancur ha trovato l’accordo con la Juve per il rinnovo. Il centrocampista uruguaiano continuerà la sua esperienza in bianconero. Firmato un accordo che lo lega al club fino al 2024, come riporta il sito ufficiale della Juventus.

La Juve crede nelle qualità di Bentancur, e il rinnovo ne è la conferma.

Il club sottolinea nella nota il fatto che abbia vinto a 21 anni già 4 campionati tra Juve e Boca Juniors.