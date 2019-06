Bentancur Juve, blindatura pre Copa America: e quella clausola col Boca… L’uruguagio sarà pilastro del futuro bianconero

La Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Rodrigo Bentancur sino al 2024. L’indiscrezione lanciata ieri da Sky certifica la volontà del club bianconero di puntare forte sui propri giovani talenti per il futuro, a prescindere dal profilo del prossimo allenatore. Lolo – così come è soprannominato il classe ’97 – andrà a sottoscrivere un quinquennale a salire da 2.5 milioni di euro. Tempistica perfetta: Madama blinda uno dei suoi maggiori prospetti a pochi giorni dall’inizio della Copa America, abbagliante vetrina per gli occhi dei top club di tutta Europa, Atletico Madrid in primis.

Lo fa al termine di due stagioni vissute in escalation: le 40 presenze del 2018/19, condite da due gol e tre assist, sono comprova della crescente centralità di Bentancur all’interno del progetto tecnico Juve. Ma Paratici aveva già deciso a gennaio, quando era volato Madrid per limare la percentuale di rivendita del 50%, imposta dal Boca Juniors nel 2015 a margine dell’affare Tevez. La Vecchia Signora ha scritto una parte del suo futuro, per l’altra dovrà attendere ancora qualche giorno…