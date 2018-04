Bentancur e Rog, il Bologna bussa alle grandi

Il Bologna cerca un colpo a centrocampo ed è pronto a debuttare alle porte di Juventus e Napoli per Bentancur e Rog

Il Bologna lavora per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. I rossoblù vorrebbero dare spazio a due giovani talenti che stanno faticando a diventare titolari nei loro rispettivi club. Il club felsineo, secondo QS, ha messo nel mirino Rodrigo Bentancur, centrocampista classe 1997 della Juventus, e Marko Rog, centrocampista classe 1995 di proprietà del Napoli. Il primo, uruguaiano, può giocare davanti alla mediana ma può agire all’occorrenza anche da mezz’ala.

Il secondo può giocare da interno di centrocampo ma anche nei tre d’attacco. Difficile per i rossoblù arrivare all’uruguaiano della Juve, esaltato così da Allegri: «E’ un ragazzo del 1997 con ottime qualità e diventerà un giocatore importante: se la pensassi così non l’avrei fatto giocare in Champions League a Barcellona e contro il Real Madrid». Se la Juve dovesse aprire al prestito però il Bologna si farebbe trovare pronto. Più facile prevedere una cessione, sempre in prestito, di Rog: i rossoblù ci proveranno.