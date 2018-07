Benzema e Fabian Ruiz: nasce il Napoli di Ancelotti

Il Napoli sogna un grande colpo in attacco. De Laurentiis vuole accontentare Ancelotti: Karim Benzema nel mirino. Per il dopo Jorginho ecco Fabian Ruiz

Un grande bomber per accontentare Carlo Ancelotti. Il centravanti francese del Real Madrid è uno degli obiettivi di mercato del club azzurro. In settimana Carlo Ancelotti, nuovo tecnico del Napoli, tornerà dalle vacanze e rivedere Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei. Un incontro, secondo La Gazzetta dello Sport, che servirà per fare il punto sulle operazioni di mercato, a una settimana dal raduno. Si parlerà dei nuovi arrivi, in particolare di Karim Benzema ma anche di Fabian Ruiz.

Il centrocampista è stato bloccato e arriverà a Napoli dopo l’addio di Jorginho: l’italobrasiliano è a un passo dall’addio e in settimana dovrebbe sostenere le visite mediche con il Manchester City. Poi tutto su Karim Benzema. L’allenatore ne avrebbe già discusso col presidente e potrebbe essere proprio il centravanti francese il grande colpo di mercato per sognare lo Scudetto e per una grande Champions. Il Real Madrid chiede 50 milioni di euro mentre il giocatore ha un ingaggio da 8,5 milioni di euro a stagione e difficilmente, vista l’età (ha 31 anni e questo dovrebbe essere l’ultimo contratto importante della sua carriera), difficilmente si accontenterebbe di meno.