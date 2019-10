BERGAMASCHI: «Ecco come abbiamo festeggiato il compleanno del mister» – VIDEO

Valentina Bergamaschi racconta come il Milan femminile abbia celebrato il compleanno di mister Ganz – VIDEO

(Dal nostro inviato allo Stadio Breda, Mario Labate) – Valentina Bergamaschi ha svelato come le ragazze del Milan femminile abbiano festeggiato il compleanno del tecnico Ganz.

Le rossonere hanno dedicato all’allenatore uno striscione. «Per scaramanzia non l’abbiamo appeso prima della partita», racconta la Bergamaschi dopo il derby vinto contro l’Inter. Non c’era modo migliore per Ganz per festeggiare i suoi 51 anni.