Berlusconi: «Gattuso? Guardo il Milan 10 minuti e spengo la tv». Dura critica del presidente rossonero all’operato nel tecnico

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, risponde così a chi gli chiede dell’operato di Gattuso in questa stagione.

Le sue parole riportate dall’ANSA: «Passiamo ad un’altra domanda…Io non sono d’accordo con l’attuale modulo ad una punta. Suso io lo farei giocare o dietro le due punte o come seconda punta perchè ha un tiro straordinario. Il Milan fa pochissimi tiri in porta, ecco perchè io accendo la tv per vedere la partita ma dopo 10 minuti spengo