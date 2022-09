Berlusconi esulta per il Monza: «Finalmente una grande partita». Il messaggio del presidente dopo la Juventus

Messaggio social di Silvio Berlusconi dopo la vittoria del suo Monza con la Juventus. Per i brianzoli si tratta della prima storica vittoria in Serie A, ottenuta dopo il cambio in panchina tra Stroppa e Palladino.

Questo il messaggio del presidente: «Evviva e finalmente una grande partita e un grande vittoria. Forza #Monza, forza Italia!».