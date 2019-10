Bernardeschi scaccia via i dubbi: grande prestazione e gol in Nazionale

Finalmente Bernardeschi: il giocatore della Juventus brilla con la maglia dell’Italia, convincendo con giocate e gol

Federico Bernardeschi finora non aveva lasciato il segno con la maglia della Juventus in questo avvio di Serie A. Nonostante l’infortunio di Douglas Costa, il bianconero non ha saputo sfruttare le occasioni offertegli da mister Sarri.

Tutta un altra storia in Azzurro: entrato in campo al 39′ di Italia-Grecia a seguito dell’infortunio di Chiesa, Bernardeschi ha offerto una prestazione superba. Il nativo di Carrara ha inoltre siglato il gol del definitivo 2-0.