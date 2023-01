Bertolini: «La nazionale è il motore del calcio femminile»

Le parole del ct Milena Bertolini: «Per il movimento il 2023 è un anno importante, la nazionale è il motore del calcio femminile in Italia»

Milena Bertolini, ct della nazionale femminile, ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia della nazionale firmata Adidas. Di seguito le sue parole.

CALCIO FEMMINILE – «Il Mondiale femminile? Per il movimento il 2023 è un anno importante, la nazionale è il motore del calcio femminile in Italia. Siamo riuscite a tornare al mondiale e non è scontato perché il livello si sta alzando moltissimo e avere la visibilità e l’opportunità di sperimentarsi a quel livello non ha prezzo. Il girone è impegnativo ma cercheremo di dare il massimo per fare bene».

MONDIALI – «Sappiamo che il girone con Svezia, Argentina e Sudafrica è impegnativo, ma quando saremo là cercheremo di dare il massimo per fare bene. A febbraio, invece, giocheremo contro squadre molto forti: la mia filosofia è quella di giocare contro le squadre più forti per migliorarci».