Bestemmia Guidolin in Milan-Parma, i social si scatenano – FOTO e VIDEO

Bestemmia Guidolin, al sempre attento popolo dei social network non è sfuggita l’imprecazione del commentatore tecnico di Dazn, Francesco Guidolin, durante il corso del secondo tempo di Milan-Parma, lunch-match della giornata numero 14 del campionato italiano di Serie A. L’ex tecnico di Serie A si è lasciato sfuggire una imprecazione durante il commento di una delle concitati azioni del secondo tempo di Milan-Parma, gara che ha aperto la domenica calcistica di campionato.

Durante il corso del secondo tempo, infatti, Guidolin si è soffermato ad elogiare la prestazione di Patrick Cutrone. L’attaccante rossonero è stato decisivo nella rimonta rossonera, dapprima realizzando il gol dell’1-1 con una splendida semi-girata al volo che ha battuto Sepe. Ma è stato protagonista anche in occasione del mani di Bastoni che ha permesso al Milan di raddoppiare su calcio di rigore. Commentando la verve e la prestazione del giovane bomber rossonero, Guidolin si è lasciato sfuggire in diretta: «Dio bono che forte Cutrone!». Un commento che non è certo passato inosservato sul web e subito ripreso dai vari internauti di Twitter che hanno condannato la gaffe dell’ex tecnico di Serie A.

Guidolin ha appena detto "dio bo' che forte Cutrone"? #MilanParma — EmDox (@Ma_Do_Sd) December 2, 2018