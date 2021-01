Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato del rigore sbagliato da Lorenzo Insigne nella finale di Supercoppa contro la Juve

«Mi vengono i brividi solo al pensiero che qualcuno possa attaccarlo per il penalty sbagliato. Io ho rischiato il licenziamento per un errore di Diego Armando Maradona in Coppa UEFA contro il Tolosa. L’argentino sbagliò dal dischetto. Tutti possono fallire, anche i più grandi. Può capitare anche a Insigne».