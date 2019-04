Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha detto la sua sul caso Icardi-Spalletti. Ecco il suo commento

Fabrizio Biasin, giornalista, noto tifoso dell’Inter e grande estimatore di Mauro Icardi, prende posizione sul caso Icardi-Spalletti. Il giornalista, attraverso il suo profilo social, ha commentato le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter, svelando un retroscena: secondo il giornalista, il tecnico non sopporta Maurito.

Ecco il commento di Biasin: «Spalletti crede a 1/10 delle cose che ha detto oggi, non sopporta Icardi e dal suo punto di vista ha pure ragione. Oggi però si è morso la lingua e ha fatto bene. Come ieri Gattuso con Leonardo. Si chiama “strategia per il bene della squadra” e viene prima di tutto (e tutti)».