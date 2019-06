Biglia Fiorentina: perché Montella vuole l’argentino

Montella pare abbia designato Lucas Biglia come erede di Veretout davanti alla difesa. Scopriamo come mai farebbe al caso dei viola

Con Jordan Veretout in partenza, Lucas Biglia è uno degli obiettivi della Fiorentina. Il centrocampista argentino è senza dubbio più creativo del francese: ha una visione di gioco sopra la media e grande capacità di calcio sul lungo.

Per quanto non sia particolarmente prestante dal punto di vista fisico, ha comunque grande intelligenza nelle letture difensive. Insomma, il profilo giusto per una squadra che vuole gestire la palla. Le uniche incognite riguardano soprattutto la tenuta fisica.