Biglietti Euro2020: oggi inizia la vendita dei tagliandi

Il mondo del calcio vive nell’incertezza delle ultime settimane, causa l’emergenza Coronavirus. Domani sarà un giorno decisivo almeno per il calcio italiano, con il consiglio straordinario sulla FIGC. Anche gli Europei potrebbero subire delle variazioni.

Intanto però, sul sito dell’UEFA, oggi inizia la vendita dei tagliandi per le gare di Euro2020 che partiranno da Roma il 12 giugno con la sfida tra Italia e Turchia.

🚨 Don't miss out on #EURO2020 tickets! 🚨

🎟️ 𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗘 via the official resale platform from 14:00 CET!

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) March 9, 2020