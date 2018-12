Biglietti Juventus-Atletico Madrid, le info utili per l’acquisto dei tagliandi

La Juventus negli ottavi di finale di Champions League dovrà affrontare l’Atletico Madrid. Ecco tutte le info utili sui biglietti della sfida di ritorno allo Juventus Stadium

Non è andato molto bene il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League per la Juventus che ha pescato l’Atletico Madrid. Sfida sicuramente complicata contro una squadra ostica che si difende molto e che possiede uno stile di gioco molto particolare. All’interno delle urne di Nyon c’erano sicuramente club più abbordabili sulla carta, ma la Juventus dovrà adesso superare il primo grosso ostacolo già nel primo turno della fase ad eliminazione diretta. La sfida d’andata è in programma mercoledì 20 febbraio al Wanda Metropolitano di Madrid, mentre quella di ritorno allo Juventus Stadium, in virtù del primo posto conquistato dai bianconeri, si giocherà martedì 12 marzo.

BIGLIETTI JUVENTUS-ATLETICO MADRID – Non si conoscono ancora i dettagli sui costi e l’apertura delle vendite, ma i biglietti, come di consueto saranno disponibili in più fasi. Le prime due saranno dedicate agli J1897 Member e agli J1897 e Black&White Member, mentre l’ultima sarà la vendita libera.

Biglietti Juventus-Atletico Madrid, dove acquistarli

A questi tre link una volta usciti potranno essere acquistati i biglietti per la sfida

Ottavi di finale: Juventus-Atletico Madrid

ANDATA : MERCOLEDì 20 FEBBRAIO: 21.00 – Atletico Madrid-Juventus

: MERCOLEDì 20 FEBBRAIO: 21.00 – RITORNO: MARTEDì 12 FEBBRAIO: 21.00 – Juventus-Atletico Madrid

L’andata sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play. Il ritorno sarà visibile in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.