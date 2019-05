Biglietti Partita del Cuore allo Stadium: come e dove acquistare i tagliandi della sfida in programma martedì sera

Lunedì 27 maggio va in scena all’Allianz Stadium la Partita del Cuore tra la Nazionale Cantanti e la squadra dei Campioni per la Ricerca.

BIGLIETTI – E’ possibile acquistarli nelle ricevitorie della rete Listicket, e online su sport.ticketone.it e tramite call center al numero 892.101. I prezzi variano dai 12 euro ai 20 euro in base ai settori: tribuna Ovest (20 euro); tribuna Est (15 euro); tribuna Nord (12 euro); tribuna Sud (12 euro). Per i biglietti per le persone con disabilità visitare il sito www.maniamicheonlus.org.