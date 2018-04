Biglietti Roma-Chievo 2018: ecco tutte le info preliminari sulla vendita dei tagliandi per il match dell’Olimpico. Come e dove acquistare i ticket e prezzi fissati

Sarà uno dei match più interessanti della 35ª giornata di Serie A 2017/2018 e mette in palio punti pesanti per la qualificazione in Champions League e il discorso salvezza: Roma-Chievo è in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 28 aprile alle ore 18. La Roma di Eusebio Di Francesco dovrà tenere gli occhi incollati al campionato nella settimana della doppia sfida contro il Liverpool per un posto nella prossima finale di Champions League (leggi anche: QUOTE LIVERPOOL-ROMA: ECCO LA FAVORITA PER I BOOKMAKER IN CHAMPIONS). La squadra giallorossa è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League 2018/2019 e detiene il terzo posto in classifica a 67 punti insieme ai cugini della Lazio, con un solo punto di vantaggio dall’Inter quinta in graduatoria quando mancano 4 partite al termine del campionato di Serie A. Il Chievo Verona ha bisogno di punti in queste ultime giornate di campionato, avendo due sole lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione occupata dalla Spal con 29 punti.

La vendita dei biglietti per Roma-Chievo è iniziata a partire dalle ore 12 di lunedì 9 aprile e la società giallorossa ha comunicato che i ticket per il settore Distinti Nord verrà messo in vendita solamente dopo l’eventuale esaurimento del settore Distinti Sud. Potranno essere acquistato fino ad un massimo di quattro biglietti a persona ed è obbligatorio presentare un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. Per questa partita la tabella prezzi è stata ripartita in cinque categorie: intero, donna, Under 14 per i nati dal 1 gennaio 2004 in poi, over 65 per i nati fino al 31 dicembre 1952 e Junior Club, riservato ai ragazzi Under 18 nati dal 1 gennaio 2000.

Biglietti Roma-Chievo 2018: come acquistarli e prezzi

Sia per i tifosi romanisti che quelli ospiti, i biglietti di Roma-Chievo potranno essere acquistati direttamente sul sito web ufficiale giallorosso (QUI). I tagliandi per la partita Roma-Chievo potranno essere acquistati fisicamente presso i punti vendita abilitati, vale a dire nei 15 As Roma Store della Capitale, presso il Centro Servizi As Roma, in tutte le ricevitorie VivaTicket abilitate As Roma, presso il Ticket Office del Foro Italico e presso Ticket Villa Borghese. I biglietti saranno acquistabili sul sito web ufficiale per le sole tariffe intero, under 14 e over 65, fino ad un’ora prima del calcio d’inizio del match. La società ricorda che i titolari di titoli d’ingresso digitali dovranno utilizzare la tessera stessa come unico e valido titolo d’accesso ai fornelli. Ai fini degli ordinari controlli è obbligatorio esibire il tagliando segnaposto per l’esatta identificazione della seduta.

Per la partita Roma-Chievo i prezzi variano da un minimo di 25 euro per i settori Curva Sud e Curva Nord fino ad un massimo di 85 per il settore Monte Mario Top. 35 euro il prezzo nei Distinti Sud, 40 euro in parterre, 60 euro in tribuna Tevere e 60 euro in Tribuna Montemario (tariffe intere).