Biraghi all’Inter, ancora tentativi: Dalbert verso la Francia

L’Inter ci prova ancora per Biraghi, ma lo scambio con la Dalbert non sembra destinato a farsi. Il brasiliano viaggia verso la Francia

Cristiano Biraghi è ancora il sogno nerazzurro per la fascia: il giocatore dovrebbe arrivare dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. L’operazione dovrebbe però essere isolata e non, come si pensava solo qualche giorno fa, nell’ottica di uno scambio con Dalbert.

Il brasiliano, come spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare al Nizza. L’operazione sarebbe la stessa del collega: prestito oneroso con diritto di riscatto. Tutto potrebbe essere presto definito, addirittura a inizio prossima settimana. Solo quando avrà ceduto il brasiliano, Marotta stringerà i tempi per l’ex nerazzurro che è pronto a tornare alla Pinetina.