Biraghi Inter, parla il nuovo terzino nerazzurro: ecco cosa ha detto l’ex giocatore della Fiorentina, dopo il ritorno a Milano

Cristiano Biraghi è tornato all’Inter. Il nuovo terzino infatti ha già giocato nelle giovanili nerazzurre, esordendo anche in prima squadra. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Io vengo da una famiglia di interisti, questo è il mio sogno».

«Ho giocato nelle giovanili, e poi in prima squadra. Ci sono riuscito nove anni fa, ma non ero il giocatore che sono adesso, ero un ragazzo che non riusciva a stare a quei livelli».