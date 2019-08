Biraghi, pressing Inter: nell’operazione possibile inserimento di Politano

L’Inter continua a monitorare Cristiano Biraghi. L’operazione con la Fiorentina potrebbe includere anche Politano

Dopo che, nelle ultime settimane, Fiorentina e Inter hanno discusso di un’operazione che comprendesse Biraghi e Borja Valero, adesso i viola potrebbero cercare un altro nerazzurro: Politano.

Come spiega Tuttosport, a Conte continua a piacere molto il terzino viola, che in passato ha giocato proprio in nerazzurro, e l’operazione potrebbe concludersi con l’inserimento dell’ex Sassuolo, che piace molto a Montella e che sarebbe la quarta-quinta scelta a Milano.