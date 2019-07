Boban: «L’esclusione dall’Europa? Dispiace, andiamo avanti»

Conferenza Giampaolo, Boban parla dell’esclusione dall’Europa League: «Dispiace, ma andiamo avanti per la nostra strada»

Nel corso della conferenza di presentazione di Marco Giampaolo, Zvonimir Boban ha parlato dell’esclusione del Milan dall’Europa League, maturata dopo la decisione presa recentemente dalla Uefa. Queste le parole:

«Dispiace tanto non vedere il Milan partecipare alle coppe. Il Milan, vista la sua storia, deve partecipare alle massime competizioni continentali e mondiali. Andiamo avanti per la nostra strada. Senza coppe, Giampaolo avrà qualche giorno in più per lavorare con la squadra nel corso della settimana».