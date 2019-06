Boban promette: «Vogliamo un Milan più forte di quello precedente»

Prime battute da nuovo Chief rossonero per Zvonimir Boban, che ai microfoni di Sky Sport spiega come sarà il suo Milan

Zvonimir Boban non è di tante parole. Preferisce i fatti. Era così in campo e sarà così anche dietro ad una scrivania. Come dimostrano le poche frasi rilasciate dal nuovo Chief Football Officer rossonero. Intercettato da Sky Sport, concede queste breve dichiarazioni, che sono bastate ad accendere l’entusiasmo dei tifosi.

«​Sono molto felice di questo ritorno al Milan. Lavoriamo fino a tardi? Anche noi. Giampaolo? E’ giusto parli lui per primo. Che Milan sta nascendo? Speriamo migliore di quello di prima, faremo di tutto»