Boban saluta la FIFA: «Grazie Infantino, onorato di aver lavorato con lui»

Dopo l’addio alla FIFA, il neo dirigente del Milan, Zvonimir Boban, ha parlato al sito ufficiale della federazione internazionale. Di seguito le parole del nuovo dirigente rossonero

«Sarò sempre grato al presidente della FIFA Gianni Infantino per l’opportunità che mi ha dato dopo la sua elezione nel 2016. Ha avuto il coraggio di affidare a un ex calciatore un ruolo così ampio all’interno dell’organizzazione. Mi sento davvero onorato e privilegiato di aver lavorato su progetti così importanti per riportare la FIFA al suo giusto posto, lontano dagli scandali del passato»