Il nuovo centrocampista del Boca Juniors Daniele De Rossi ha riscontrato diverse somiglianze tra l’Argentina e la Roma

De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Boca Juniors. Ecco le sue impressioni.

«Un po’ di pazzia in aeroporto, tanto affetto. Mi piace questo posto proprio perché è simile a quello che ho sempre vissuto. Anche a Roma sono pazzi per il calcio, pazzi per la propria squadra. Un amore folle e questo lo potrò ritrovare qui».