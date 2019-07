Il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, ha parlato dell’imminente arrivo di De Rossi e della possibile partenza di Benedetto

Ai media argentini, come riportato da ANSA, il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, è ritornato a parlare della questione relativa a De Rossi.

Ecco le sue parole: «E’ una trattativa che ha portato avanti Nicolás Burdisso, Daniele De Rossi vuole terminare la sua carriera giocando nel Boca e nei prossimi giorni si metterà in viaggio per l’Argentina. E quanto a Benedetto il Marsiglia ci ha mandato una nuova proposta che dovremo analizzare: per ora non c’è nulla di definito».