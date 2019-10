Boca-River, De Rossi tra i convocati per il Superclasico

Daniele De Rossi torna nell’elenco dei convocati del Boca Juniors per la sfida al River Plate in Copa Libertadores

Daniele De Rossi torna a sorridere. L’ex centrocampista torna a disposizione del Boca Juniors e del tecnico Alfaro dopo l’infortunio muscolare.

De Rossi figura infatti tra i convocati per la semifinale di ritorno di Copa Libertadores contro i rivali storici del River Plate in programma domani sera alla Bombonera. Per la cronaca il match d’andata al Monumental il River si era imposto 2-0.